Caos plusvalenze, il Procuratore Chiné: “Spero che la pena sia afflittiva. La Juve deve arrivare fuori dalle coppe europee”

In attesa del verdetto della Corte Federale d’Appello (che è attesa a minuti), emergono ulteriori dettagli dal dibattimento andato in scena nel pomeriggio di oggi. Tra questi, le motivazioni che il procuratore capo della FIGC, il dott. Giuseppe Chiné, avrebbe posto alla base della sua richiesta di penalizzazione di 9 punti nei confronti della Juventus: “La pena deve essere afflittiva, la Juventus in classifica deve finire ora dietro la Roma, fuori dalla zona delle coppe europee”. Lo riporta l’Ansa.