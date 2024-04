Stangata per il Trabzonspor: giocherà le prossime 6 partite in casa a porte chiuse

La Federcalcio turca, la TFF, ha emesso il suo verdetto dopo il caos scatenatosi al termine del match di campionato tra il Trabzonspor ed il Fenerbahce, quando un centinaio di tifosi della squadra di Trebisonda hanno aggredito i giocatori del club di Istanbul. Il Trabzonspor è stato punito con ben 6 giornate da disputare a porte chiuse e una multa di circa 87.000 euro. Squalificato per una partita anche il vice allenatore, Egemen Korkmaz. Decisione che lo stesso club ha commentato così sul suo profilo X: “La vostra giustizia di m***a! Alzatevi dai vostri posti e dimettetevi”. Ira motivata anche dalle sanzioni comminate ai giocatori del Fenerbahce coinvolti, ritenute troppo leggere: İrfan Can Eğribayat e Jayden Oosterwolde sono stati fermati per una partita ciascuno. Nessuna sanzione per Michy Batshuayi e Bright Osayi-Samuel, entrati a contatto con i tifosi avversari.

Foto: Twitter Trabzonspor