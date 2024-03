Caos in Turchia, il Fenerbahce potrebbe ritirarsi dal campionato

In seguito al caos verificatosi al termine del match vinto dal Fenerbahce sul campo del Trabzonspor nell’ultima giornata del campionato turco, nel quale alcuni giocatori della squadra di Istanbul sono venuti alle mani con dei tifosi avversari, potrebbe verificarsi uno scenario che stravolgerebbe gli equilibri della Super Lig, la massima serie turca. La decisione sarà presa il due aprile, quando avrà luogo un’Assemblea Generale straordinaria in cui si discuterà, come specificato nella nota pubblicata sui canali ufficiali del Fenerbahce, delle “azioni da intraprendere, compreso il ritiro della nostra squadra di calcio dalla Super Lig, in base agli eventi accaduti nella partita giocata la notte del 17 marzo 2024 e i recenti eventi avvenuti nel calcio turco”.

Foto: Twitter Fenerbahce