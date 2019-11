Caos in casa Inghilterra: rissa in ritiro dopo Liverpool-City, escluso un big

Clima non proprio serenissimo in casa Inghilterra. Nella giornata di ieri, infatti, nel ritiro della Nazionale dei tre leoni, c’è stato un acceso diverbio fra Joe Gomez e Raheem Sterling, reduci dal big match di domenica in Premier che ha visto il Liverpool prevalere sul City.

Nel corso della partita persa dalla squadra allenata da Pep Guardiola, infatti l’esterno offensivo dei citizen si era beccato con il difensore del Liverpool: tra i due erano volate parole grosse, con tanto di spintoni e faccia a faccia. Un alterco proseguito nel ritiro dell’Inghilterra, sfociato in un accenno di rissa fra i due, con Sterling che avrebbe messo le mani al collo di Gomez.

Un comportamento che ha spinto il Ct Gareth Southgate a escluderlo dall’elenco dei disponibili per la partita contro il Montenegro, in programma a Wembley giovedì 14 novembre alle 20.45 per la nona giornata di qualificazioni a Euro 2020 e potenzialmente decisiva per la nazionale inglese.

Foto: Mundo Deportivo