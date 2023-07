Caos in Brasile: l’ex Fiorentina Pedro preso a pugni dal suo preparatore atletico

Incredibile quanto accaduto questa notta in Brasile, nella sfida tra l’Atletico Mineiro e il Flamengo, gara valida per la 17esima giornata del Brazileirao. Protagonista dell’accaduto è stato Pedro, ex Fiorentina: il calciatore, invitatosi a cominciare il riscaldamento insieme ad altri suoi compagni, si è rifiutato perché convinto che non sarebbe toccato a lui entrare in campo. La goccia che ha fatto traboccare il vaso: negli spogliatoio, il preparatore atletico Pablo Fernandes, dopo una discussione, avrebbe colpito il calciatore con due pugni in faccia.

Foto: Instagram Pedro Guilherme