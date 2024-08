Caos a Taranto: “Tre giocatori dicono addio. E Capuano riflette…”

Caos a Taranto dopo il disimpegno del presidente Massimo Giove, annunciato ieri sera con una nota ufficiale, c’è un vero e proprio effetto domino anche tra i calciatori, con tre elementi che hanno chiesto di andare via. Il primo ad abbandonare il ritiro di Viggiano è stato il portiere Matteo Soncin, seguito dall’ex Foggia Andrea Schenetti, annunciato solo tre giorni fa dai rossoblù. Poi è arrivato un altro addio. Si tratta di Edoardo Pierozzi, giocatore sotto contratto con la Fiorentina e girato in prestito alla società pugliese.

Inoltre, anche il tecnico, Eziolino Capuano, sta riflettendo sul futuro. Insomma, le acque in casa Taranto sono davvero molto agitate.

Foto: Instagram Taranto