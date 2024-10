Cantona sull’addio di Ferguson: “È scandaloso. Sir Alex dovrebbe fare quello che vuole allo United”

Il Manchester United ha deciso di interrompere il contratto di Sir Alex Ferguson come ambasciatore globale al termine della stagione, dopo 37 anni di collaborazione. Questa decisione è parte di una strategia di riduzione dei costi voluta dal proprietario Jim Ratcliffe e da INEOS. Ferguson rimarrà comunque nel consiglio del club con un ruolo non esecutivo. Una notizia che non ha digerito Eric Cantona che sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una foto che lo ritrae assieme all’allenatore scozzese con scritto: “Sir Alex Ferguson dovrebbe poter fare tutto quello che vuole al Manchester United fino alla sua morte. Che mancanza di rispetto. È assolutamente scandaloso. Sir Alex Ferguson sarà il mio capo per sempre! E li butto tutti in un sacco di m***a!”.

Foto: Instagram Cantona