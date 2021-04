Cantona sul calcio al tifoso: “Avrei dovuto colpirlo più forte”

Eric Cantona torna sugli eventi del Selhurst Park del 1995 quando colpì con un calcio volante un tifoso presente sugli spalti durante un Crystal Palace-Manchester City. Cantona infatti, stufo di ricevere insulti da un tifoso del Crystal Palace, decise di rispondere colpendo lo stesso con un calcio che fece il giro del mondo e che ebbe un grande impatto mediatico e che gli costò 9 mesi di squalifica. Un episodio ripercorso dallo stesso ex attaccante, 26 anni dopo, nel film “The United Way” di cui è scrittore e narratore, come ha riportato il Daily Mail:“Mi hanno insultato migliaia di volte e non ho mai voluto reagire, ma capita di essere deboli. Ho solo un rimpianto, non aver colpito quel tifoso ancora più forte. Mi hanno squalificato per 9 mesi, perché volevano che fossi una guida, un esempio”.

Foto: Football 365