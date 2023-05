Cantona: “Il calcio francese non ha storia, preferisco la Stella Rossa al PSG”

Mantiene il suo stile alquanto sopra le righe anche fuori dal campo Eric Cantona, ex stella del calcio e del Manchester United. La sua nuova carriera è nel mondo della musica, The King ha annunciato l’uscita dei suoi nuovi brani con un’ intervista a Le Parisien. L’ex attaccante francese si sente ormai lontano dall’universo calcistico: “Amo ancora il calcio ma vedo certi abusi che mi piacciono meno. Se diventassi presidente, ma non accadrà, sarebbe di un club che ha mantenuto la propria anima”. Netta la critica al calcio francese: “Il calcio della mia patria non ha storia. Vedo tanta gente che ama il calcio, ma essere veri tifosi è un’altra cosa. Sarò anche vecchio ma preferisco sostenere il calcio che ha un’anima. Preferisco guardare una partita della Stella Rossa piuttosto che una del PSG“.

Foto: Football365