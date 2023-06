Canonico: “Vietato accontentarsi. Il Foggia deve abituarsi a vincere”

Il presidente del Foggia ai canali ufficiali della società ha caricato i suoi in vista della sfida playoff contro il Pescara: “E’ vietato accontentarsi. Abbiamo fatto tanto in questa stagione, sia in Coppa Italia che in campionato. Ma non è abbastanza. È vietato rilassarsi, archiviato il pareggio di mercoledì dobbiamo pensare alla prossima gara. Dobbiamo abituarci a vincere. Lo abbiamo fatto nelle sfide che abbiamo alle spalle, possiamo e dobbiamo continuare a farlo anche per le prossime. Chi scrive, o dice, che è impossibile, sta solo disturbando chi ce la sta facendo. Una partita per volta, una sfida per volta… Forza ragazzi, forza Foggia!”.

Foto: Canonico Facebook