Canonico sulle dimissioni di Gallo a Foggia: “Non ha nemmeno salutato. L’ho preso che raccoglieva i cinesini a terra”

Il presidente del Foggia Nicola Canonico è intervenuto in conferenza stampa dopo le dimissioni presentate dall’allenatore Fabio Gallo in giornata: “Una società non può essere ostaggio del suo allenatore. Il gesto dimostra che Gallo non tiene al Foggia, non ha infatti neanche salutato la squadra, ma morto un papa se ne fa un altro. Sono rammaricato dal suo atteggiamento, uno finisce il campionato e poi va via. Quando uno scappa dalla città significa che non ha la coscienza pulita. Forse è stato l’organico del club a metterlo in difficoltà. A molti allenatori manca personalità. Io l’ho preso che lui era in Azerbaijan che raccoglieva i cinesini a terra. Probabilmente gli abbiamo dato troppa importanza. Ha abbandonato la nave come Schettino per fatti legati ai soldi, non ho bisogno di questa gente. Servono persone coerenti”.

Foto: sito Foggia