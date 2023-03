Canonico: “Per il tecnico ci sarà una soluzione interna. Il Foggia finirà la stagione in autogestione”

Intervenuto in conferenza stampa, il presidente del Foggia, Nicola Canonico ha così parlato dopo le dimissioni del tecnico Mario Somma: “La situazione è chiara. Il tecnico si è dimesso. Dobbiamo un attimo fermarci e riflettere con assoluta serenità. Sicuramente ci sarà una soluzione interna – infatti sarà Lorenzo Giunta a sedersi sulla panchina del club-. Inutile continuare a insistere con situazioni esterne. Oggi sono rammaricato dall’atteggiamento della squadra. Metto la faccia in questo momento, uno dei più duri della mia gestione a Foggia. Ho ascoltato con attenzione il messaggio delle curve. Il Foggia finirà questo campionato in autogestione fino a fine campionato e io sono disposto a mettermi da parte se c’è qualcuno che ha la possibilità di farlo volesse rilevare il club. Nella peggiore delle ipotesi, se nessuno dovesse avvicinarsi, iscriverò la squadra al campionato e ci sarà l’autogestione anche per la prossima stagione. Sarà fatta una squadra da autogestione. La squadra sarà fatta in base agli introiti. Incassiamo cento, spenderemo cento. Soluzione interna per il ruolo di tecnico? C’è un vice e un match analyst e la Lega ci dà trenta giorni di deroga. Autogestione? Abbiamo tempo fino a giugno per cambiare società e Canonico si accollerà tutte le situazioni. A tutto c’è però un limite. Ho messo soldi e faccia in questo campionato e ad ogni sconfitta il problema ero io, a ogni vittoria il merito era degli altri. Sicuramente la squadra era anche stanca dopo una lunga rincorsa. Somma? Avrà trovato problemi interni allo spogliatoio. Lavoreremo per chiarire aspetti importanti all’interno di un gruppo in cui c’è qualcuno che si è seduto e pensa che il campionato sia finito. Gallo? Ci siamo sentiti, ma abbiamo parlato di tutt’altro. Il Foggia finisce il campionato con l’autogestione, i nostri ragazzi devono dimostrare di essere dei fuoriclasse. Lo staff tecnico per allenarli c’è. Oggi abbiamo toccato il fondo”.

Foto: Canonico Facebook