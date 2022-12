Canonico lancia il Foggia: “Voglio andare fino in fondo”

Il presidente del Foggia, Nicola Canonico, ha espresso il suo pensiero in merito agli obiettivi stagionali dei Satanelli. Queste le sue dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport: “Mi aspetto un po’ di serenità e meno polemiche. Da quando sono a Foggia ho ricevuto solo critiche, alcune del tutto gratuite, ma sin qui gli stipendi sono stati pagati con puntualità e tutte le scadenze sono state rispettate. Dico questo perché in passato non era la normalità. Poi mi piacerebbe vincere la Coppa Italia di Serie C, siamo in semifinale e conquistarla sarebbe bello. Vorrei migliorare il settimo posto dell’anno scorso, magari andando in fondo nelle fasi nazionali dei play-off“.