Cannavaro sulla Nazionale: “La paura c’è, un altro flop sarebbe terrificante. Non è colpa di nessuno”

Fabio Cannavaro, ex capitano dell’Italia e Pallone d’Oro nel 2006, ha parlato in merito alla situazione della Nazionale. Ecco le parole rilasciate a Il Mattino: “Non eravamo fenomeni a luglio, non siamo dei brocchi adesso. La paura c’è, è legittima, un altro flop sarebbe terrificante per tutti. Ma se arrivi alle sfide di marzo pensando che se perdi sarà un disastro, sarà una specie di condanna a morte. Devi arrivare lì recuperando la verve smarrita e sperando che i vari campionati ti consegnino Verratti, Chiellini, Zaniolo, Insigne, Spinazzola in condizioni stupende“.

L’ex difensore ha poi continuato: “Il ct poteva trovare qualche altra soluzione ma anche lui non lo ha interpretato nella maniera giusta. Però non ha senso fare processi all’italiana, andare a caccia del colpevole ogni volta“.

Foto: Twitter personale Cannavaro