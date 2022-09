Cannavaro: “Spero che un giorno mi farò apprezzare più da allenatore che da ex calciatore”

Arrivano le prime parole di Fabio Cannavaro nel corso della conferenza stampa di presentazione da neo-allenatore del Benevento. In primis, un pensiero a chi l’ha preceduto: “Caserta ha lavorato qui, s’è fatto apprezzare. Poi le strade si dividono ma il mio pensiero va comunque a lui. Gli ho fatto un in bocca al lupo, gli auguro di trovare subito un’altra squadra. Bisogna lavorare, l’unica cosa che so fare e che mi piace. È il lavoro che mi sono scelto. Spero che un giorno mi farò apprezzare più da allenatore che da ex calciatore. So che non è facile ma ci proverò”.