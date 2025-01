Cannavaro: “Speravo in una chiamata dalla Serie A, ma non potevo aspettare all’infinito”

Fabio Cannavaro, allenatore della Dinamo Zagabria, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. La scelta della sua nuova avventura ha avuto il benestare da parte di Rino Gattuso, oggi allenatore dell’Hajduk Spalato, sempre in Croazia.

“Rino ha aperto una strada e naturalmente l’ho chiamato quando la Dinamo mi ha proposto un contratto. Mi ha detto: ‘Una bella squadra, qui si sta bene e puoi lavorare”.

Prima di scegliere la Dinamo, Cannavaro ha atteso una chiamata dalla Serie A, opportunità che non è mai arrivata: “Non ho risposto subito sì perché speravo in una chiamata dall’Italia. Ma non potevo aspettare all’infinito…. Qualcuno ha detto che ho poca esperienza, come se giocare e allenare in Spagna, Cina, Arabia, Dubai non sia importante. Amo l’Italia, la Serie A è il torneo più difficile dopo la Premier, e un giorno tornerò. Ma vedo che anche i miei ex compagni hanno qualche difficoltà”.

Perché la Croazia: “Per vincere il campionato: qui se non si vince hai fallito. E poi per far crescere i giovani: non ci sono grandi budget, ma si cercano quelli di prospettiva. Ho un contratto fino a giugno 2026, poi vedremo”.

