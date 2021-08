Cannavaro: “Spalletti lo ammiro moltissimo. Il Napoli ha tutto per far bene”

Intervistato da Il Mattino, Fabio Cannavaro, tecnico del Guangzhou Evergrande, ha parlato del Napoli e di cosa si aspetta dalla compagine partenopea per questa stagione.

Queste le sue parole: “Il Napoli ha tutto per far bene, può certamente finire tra le prime quattro, per poter lottare anche per qualcosa di più importante. Io penso che l’organico è rimasto quello di un anno fa e Gattuso senza tutti gli incidenti avuti e le varie situazioni personali avrebbe potuto conquistare l’accesso alla Champions. Quel lavoro ora è nella mani di uno degli allenatori che più ammiro, Luciano Spalletti. Lo ammiro per personalità, filosofia, concetto di gioco offensivo e, soprattutto, per esperienza. Spalletti è la scelta migliore per questo Napoli. La piazza può trascinarlo in questa avventura entusiasmante”.

Foto: Twitter personale