Cannavaro: “Spalletti ha bisogno di tempo. Confidiamo in un progresso”

Intervistato ai microfoni de Il Messaggero, Fabio Cannavaro si è espresso sul momento attuale della Nazionale, commentando anche l’avvio di Spalletti. Ecco le sue parole: “Sembra che sia calato il buio dopo Berlino. Siamo usciti due volte dal Mondiale al primo turno e non ci siamo qualificati per le due edizioni successive. C’è stato l’Europeo, certo. Ma c’è un lavoro in profondità da fare su due fronti. Il primo è quello tecnico: deve essere recuperata la forza della scuola calcistica italiana. Il secondo aspetto è quello legato ai club e alla loro possibilità di rafforzarsi grazie agli stadi di proprietà: un qualcosa di non più rinviabile. Altrimenti, il nostro calcio diventerà il supermercato della Premier e dell’Arabia Saudita. Ha bisogno di tempo per trasmettere le sue idee. I giocatori della Nazionale li vedi per pochi giorni, li alleni e li mandi in campo. Aspettiamo questa partita e confidiamo in un progresso, anche se sui nostri problemi ha inciso lateralmente la crescita di altre nazionali“.

Foto: Twitter ufficiale