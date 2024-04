Cannavaro: “Situazione non facile, ma la squadra oggi ha mostrato coraggio. Sono fiducioso per la salvezza”

Fabio Cannavaro, allenatore dell‘Udinese, ha parlato a Dazn dopo il pareggio in casa del Bologna.

Queste le sue parole: “Ho visto un po’ più di coraggio, i ragazzi erano più liberi di testa anche se non era facile dopo la gara con la Roma. Questa squadra ha un buon potenziale e grandi margini di miglioramento, abbiamo giocatori fuori e qualche squalifica di troppo”.

Come si esce da questa situazione? “La situazione non è facile, ma dobbiamo continuare a lavorare, la risposta è ottima ma dobbiamo migliorare nel possesso perché rincorrere gli avversari è dispendioso e dopo diventa difficile. A volte hai la possibilità di andare a fare male chiudendo l’azione, le grandi squadre non ne lasciano tante. Il Bologna è una ottima squadra ma ha anche qualcosa di negativo e siamo stati bravi a lavorare su queste cose”.

Cosa ha detto a Bijol che doveva controllare Zirkzee? “Sono giocatori straordinari, gli ho consigliato di stare attento e di staccarsi ma tutti quanti hanno avuto una grande attenzione. Abbiamo concesso il possesso palla, ma venire qua e concedere così poco non è male”.

Destino nelle vostre mani? “Credo nel lavoro, anche se non c’è tanto tempo. Se ho accettato questa sfida è perché vedo del potenziale e qui c’è una società che ti fa lavorare benissimo. Da parte ma c’è grande entusiasmo, il campionato è difficilissimo ma io sono fiducioso”.

Foto: twitter personale