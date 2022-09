Cannavaro, primo allenamento con il Benevento. Domani la presentazione

Fabio Cannavaro e il Benevento: un accordo che vi avevamo anticipato due sere fa, quando la fiducia del club sannita era ormai certezza di trovare un accordo. Contratto biennale e la necessità di ripartire per dimenticare l’era con Fabio Caserta in panchina. Adesso Cannavaro ha svolto il primo allenamento alla guida della squadra sannita in vista del prossimo impegno in Serie B contro l’Ascoli il 2 ottobre. Il tecnico verrà presentato alla stampa domani, giovedì 22 settembre, a partire dalle ore 17,00, presso Palazzo Paolo V di Benevento. La conferenza – come si legge nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club – sarà trasmessa in diretta esclusiva sul canale 16 Ottochannel e in streaming su www.ottochannel.tv

Foto: Instagram Benevento