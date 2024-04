Cannavaro: “Nelle ultime partite la squadra ha avuto paura. Per salvarci dovremo sbagliare il meno possibile”

Il neo tecnico dell’Udinese Fabio Cannavaro inizia ufficialmente la sua avventura sulla panchina del club friulano, presentandosi oggi in conferenza stampa. Queste le prime parole dell’ex campione del mondo da allenatore dei bianconeri:

“Buon pomeriggio a tutti e ringrazio i direttori per le belle parole oltre che la società per la possibilità di essere qui, ringrazio Cioffi per lo sforzo fatto fino a ieri, l’ho sentito ieri sera. Al di là della tanta voglia ci sono sicuramente difficoltà, è sicuramente una squadra con molti giocatori che parlano diverse lingue e sicuramente la comunicazione è fondamentale, chi gioca a calcio sa che la lingua è una, c’è da avere un concetto unico però, che è quello di non aver paura. Nelle ultime partite non ho visto problemi fisici o tattici, ma ho visto paura. Ieri abbiamo fatto recupero, oggi è stato il primo allenamento di preparazione, l’aspetto psicologico sarà fondamentale, indipendentemente dal fatto che sono stranieri. C’è da fargli capire la storia di questa società, che dietro c’è una tifoseria importante che li sosterrà fino alla fine, c’è da sbagliare il meno possibile per arrivare all’obiettivo salvezza”.

Foto: Twitter Cannavaro