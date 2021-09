Cannavaro: “Napoli primo? Emozione fantastica. Conosco Spalletti, mi piace”

Avvio di stagione super il Napoli che, attualmente, guida a punteggio pieno la classifica di Serie A. A Radio Marte è intervenuto Fabio Cannavaro, ex difensore del Napoli e della Nazionale italiana campione del mondo nel 2006 attualmente allenatore. Ecco le due dichiarazioni: “Napoli primo? Emozione fantastica, da tifoso, allenatore, giocatore e dirigente stare lì è sicuramente importante. A volte a stare in alto vengono le vertigini ma il Napoli è abituato e ha fatto bene in questi anni. Spalletti mi piace, allenatore con esperienza, sa quello che vuole. Lo conosco e l’ho seguito in questi anni. C’è tempo per allenare il Napoli? Chi lo sa…”.

Foto: Twitter Fabio Cannavaro