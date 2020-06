Cannavaro: “Napoli-Juve? Sarà tosta. CR7 non resta a secco di gol per due gare di seguito”

Fabio Cannavaro ha rilasciato all’edizione odierna del Corriere dello Sport una lunga intervista. Di seguito alcune sue dichiarazioni in merito alla finale di Coppa Italia che vedrà il Napoli affrontare la Juventus.

“Chi vincerà la finale? Io dico 50% a testa. Ma non sono diplomatico, lo penso davvero: è così, le finali non hanno favorite, le possono determinare piccoli dettagli. E poi adesso non è proprio il caso di sbilanciarsi, ne sappiamo ancora poco, le incognite sono tantissime. Neanche un allenatore è in grado di leggere la condizione dei propri uomini. Diciamo che la Juventus rispetto al Napoli ha l’obbligo di fare la partita. E anche di vincere. Chi saranno i protagonisti? Insigne per il Napoli e Cristiano Ronaldo per la Juventus. Perché Lorenzo ha la capacità di spaccare la partita anche da solo; e perché CR7 non resta mai due gare di seguito senza segnare”.

Foto: Yibada