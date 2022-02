Cannavaro: “Napoli, il discorso scudetto può essere ancora aperto, ma bisogna vincere a Venezia”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Fabio Cannavaro, allenatore ed ex difensore del Napoli, ha parlato della corsa scudetto, riparta completamente dopo il ko dell’Inter.

Queste le parole del Pallone d’Oro 2006: “Ha ragione Spalletti la partita difficile da vincere è quella di oggi col Venezia. Sotto l’aspetto caratteriale la squadra ha mostrato dei limiti e la differenza in classifica l’hanno fatta le sconfitte interne contro Empoli e Spezia. Anche l’anno scorso sfuggì la qualificazione Champions per un punto perso contro il Verona. È su quello, sulla testa, che deve lavorare Luciano”.

Sulla corsa scudetto: “Intanto testa a Venezia e nient’altro. Poi non credo che l’Inter accuserà il colpo più di tanto. La squadra è solida e gioca anche più sciolta, con maggiore fantasia rispetto al passato. Però poi non puoi sottovalutare le sfide con le medio-piccole, con chi ha bisogno assoluto di punti per salvarsi. Ecco perché sembra essere ripetitivi, ma se non si vince a Venezia questi discorsi perdono di significato. Ovvio che vincendo oggi sarebbe tutto riaperto”.

Foto: Twitter personale