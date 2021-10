Cannavaro: “Napoli da scudetto, ma occhio alle milanesi. Donnarumma avrà chance di vincere il Pallone d’Oro”

Fabio Cannavaro, ex tecnico del Guangzhou, ex difensore Pallone d’Oro del 2006, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in merito a tanti temi, dalla corsa scudetto, a Donnarumma al Pallone d’Oro.

Queste le sue dichiarazioni: “Questo Napoli è solido, può vincere lo scudetto. Ma attenti alle milanesi. La squadra di Spalletti a tratti appare come un muro e ha diverse soluzioni di gioco. Osimhen si pensava fosse un cavallo pazzo, invece in area sa fare male agli avversari. Non dare mai per morta anche la Juventus, che sa come si gestiscono i momenti difficili e potrà rientrare”.

Sulla Premier: “Qui siamo nel cuore pulsante del calcio internazionale. Ho seguito partite di Chelsea e Tottenham, presto andrò anche a Manchester e dopo aver seguito alcuni match del nostro campionato ho rafforzato l’idea che ancora il nostro calcio sotto il profilo dell’intensità, della velocità nelle transizioni è un gradino indietro a quello inglese. Ma stiamo crescendo e abbiamo buone prospettive”.

Sul Pallone d’Oro: “Era dai tempi della mia vittoria del trofeo nel 2006 che non succedeva che ci fossero 5 italiani in lizza. Dunque è un bel segnale. Jorginho è il più accreditato, anche se sono convinto che vincerà Messi. Barella e gli altri meritano tutti, ma ci doveva essere nel gruppo anche Chiesa, per quello che ha fatto vedere. Dipende logicamente dalla vittoria dell’Europeo. Bonucci e Chiellini continuano a essere una grande coppia, nonostante gli anni. Ecco in prospettiva azzurra abbiamo ottimi centrocampisti e attaccanti ma ci mancano difensori centrali. Sta crescendo bene Bastoni, ma se non verranno fuori altri uomini credo che Roberto Mancini dovrà prendere in considerazione anche la difesa a tre”.

Per Fabio Cannavaro in futuro Donnarumma potrà competere e vincere il Pallone d’Oro: “Per i portieri, come per i difensori, è sempre molto dura. Non è un caso lo abbia vinto solo il russo Jascin. Gigio ne avrà parecchie di possibilità continuando così. Fra Nazionale e PSG potrà vincere molto e proporsi con più chance al trofeo visto che l’era di Messi e Ronaldo è al tramonto e ancora non si vedono all’orizzonte grandi dominatori”.

Foto: Twitter personale