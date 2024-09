Cannavaro: “Milan e Bologna in difficoltà, credo pagheranno anche in Champions”

Fabio Cannavaro , ex difensore, ora allenatore, ha parlato oggi a Il Giornale sulla prossima Champions: “Le partite sono aumentate in modo esponenziale. Ma nel frattempo si sono moltiplicate le rose dei club. Ai miei tempi si giocava in 13-14, oggi non sono meno di 24-25 per squadra. Di sicuro l’interesse è aumentato come dimostrano i diritti televisivi e non credo nemmeno che il tutto possa togliere interesse ai campionati nazionali. Juve, Inter e Milan dovranno comunque andare a Lecce o a Cagliari. Che sia diventato un mini campionato europeo è fuor di dubbio. Bologna e Milan mi sembrano in difficoltà in campionato e credo che pagheranno anche in Champions”.

