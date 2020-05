Cannavaro: “Mbappé può seguire le orme di Cristiano Ronaldo, il Real ha bisogno di gente come lui”

Intervistato via Instagram dal quotidiano spagnolo AS, Fabio Cannavaro ha raccontato la sua esperienza in Cina con il Coronavirus: “Per noi era diverso perché potevamo allenarci insieme. Abbiamo fatto la prima parte a Dubai, poi abbiamo iniziato qui insieme dopo aver fatto i test. Il primo giorno è stato strano, è stato quasi spaventoso toccare i compagni di squadra, ma poi è passato. In Europa i giocatori avranno bisogno di 4-6 settimane per riprendersi, quindi è difficile tornare in campionato così presto. Real Madrid? Il Real ha bisogno di persone come Mbappé, un giovane che può seguire il percorso di Cristiano. È normale che lo vogliano a Madrid. Ma non dobbiamo dimenticare che i proprietari di PSG non hanno bisogno di soldi, sono ambiziosi e vogliono la Champions League. Lo vedo. difficile, molto difficile. Il presidente del PSG non è un ragazzo che non vuole vincere, li conosco bene, prima che lo facciano uscire che combatteranno molto. La testata di Zidane nel 2006? Ho molto rispetto per Zidane e per quello che ha fatto nel calcio, ma lì ha sbagliato molto, un grosso errore. La sua ultima partita, finirla così, è stata una vergogna. Sul campo puoi dire tutto ma deve finire lì. Non è stato il fallimento di Materazzi, è stato il fallimento di entrambi. Mi ha rattristato vedere Zidane uscire dalla finale della Coppa del Mondo in questo modo. Ricordo ancora il “boom”, il successo. Lo ricordo molto, è stato difficile. Maradona? Ero un raccattapalle al San Paolo, ogni domenica lo vedevo. Era un diverso tipo di calcio, era molto più difficile per un attaccante. Ora non è più facile, ma è meno complicato. Ho giocato contro Ronaldo e Messi, ma Maradona…”

Foto: SoFoot.com