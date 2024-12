Cannavaro: “Malesani era un genio. I concetti di Guardiola li spiegava 30 anni fa”

L’ex calciatore del Parma, Fabio Cannavaro, nuovo allenatore della Dinamo Zagabria, è intervenuto ad un podcast su Youtube. nacional.hr: “Il Parma era una squadra meravigliosa con Thuram, Crespo, Verona, Chiesa, Dino Baggio, Buffon…”

Quella squadra era incredibilmente forte, è un peccato non aver vinto il campionato. Chi l’ha vinto? “Juve. E poi il Milan con Zaccheroni . Ma quel nostro Parma ha distrutto gli avversari. Nella finale di Coppa UEFA abbiamo battuto il Marsiglia 3-0, ma abbiamo distrutto il Bordeaux 6-0, il Galatasaray 4-0, abbiamo battuto la Juventus, il Milan…”

Come hai festeggiato il titolo europeo? “Beh, Parma non è Napoli. Non c’erano persone per strada, quindi abbiamo organizzato una festa privata con le famiglie. Chi era il più pazzo alla festa? Tino Asprilla! Quella partita era in panchina”.

In quel periodo il Parma era allenato da Alberto Malesani, che molti pensavano non fosse proprio “tutto suo”.

“Era un genio. Ciò che Pep Guardiola diceva adesso ai suoi giocatori del Manchester City, Malesani lo diceva a noi nel 1998. Perché non ha fatto una carriera migliore? Sai, quando sei un allenatore che non è stato un calciatore e dici alcune cose ai giocatori, loro non ti credono davvero. Non hai credibilità. Per me è stato un ottimo allenatore, ha inserito il portiere nel gioco, ha dato la libertà di andare avanti ai difensori, mi ha dato tanti consigli. L’ho incontrato l’anno scorso e gli ho detto che sono molto grato per tutto quello che ha fatto per me. Adesso si occupa di vini, ha un’azienda vinicola”.

Dopo sette anni al Parma, Fabio passa all’Inter, quella è la parte più brutta della sua carriera.

“Dopo due mesi mi sono infortunato, mi sono rotto un osso del piede, ma volevo continuare a giocare, il che è stato un grosso errore. Ancora oggi non so perché l’equipe medica abbia deciso che dovevo giocare. Dopo un anno, non riuscivo più a sentire il 75% della mia gamba. L’allenatore era Roberto Mancini e gli dissi: “Boss, non ce la faccio più’. Devo fermarmi, non posso”. Avevo 29 anni e in quel momento ho pensato di mollare il calcio. Fortunatamente poi ho cambiato squadra ed è stata un’ottima decisione. Nella stagione successiva con la Juve ho giocato solo 38 partite e ho preso solo tre cartellini gialli, la gente pensava che fosse perché giocavo nella Juve, ah, ah… Ho giocato di nuovo con Thuram e Buffon, mi sono sentito a casa”.

