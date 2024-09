Cannavaro: “Lautaro non si discute. Ho avuto proposte dall’estero, ma fino a dicembre voglio aspettare l’Italia”

In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Fabio Cannavaro ha parlato delle nomination al Pallone d’Oro di Lauataro e Lookman, che hanno trascinato le loro rispettive squadre nella scorsa stagione. L’ex Udinese parla poi del suo futuro da allenatore.

Lautaro: “Lautaro non si discute, è una ricchezza dell’Inter, ha vinto lo scudetto e la Coppa America. Non tradisce mai, anche in nazionale fa sempre la differenza. E poi segna, si sacrifica, ma soprattutto ha fame. Mi auguro che l’Inter e la Serie A non lo perdano mai. Quando ti chiedi chi dei nostri giocherebbe nel Real o nel City, dici Lautaro e forse nessun altro…”

Lookman: “Non sono sorpreso del suo rendimento. Non dopo i tre gol in finale. Comunque, la sua stagione è stata incredibile”.

Il suo futuro: “Sto a casa, seguo il calcio, vedo l’Udinese che fa benissimo, come avevo previsto, perché è forte. Ho avuto proposte dalla Nigeria, da club iraniani, ma fino a dicembre voglio aspettare l’Italia, o almeno l’Europa. Poi, in caso, tornerò a viaggiare”.

Foto: Instagram Udinese