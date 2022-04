Cannavaro: “La Juventus è nella lotta scudetto. Italiano finora è il miglior tecnico della A”

Fabio Cannavaro, presente per la presentazione del nuovo corso della Reset Group, ha rilasciato dichiarazioni su diversi temi: “Sembra che nessuno la voglia vincere. La sensazione è che quando c’è la gara per fare la differenza, succeda sempre qualcosa. Il campionato è sempre aperto, può succedere di tutto. Vedendo i risultati di chi è avanti, è corsa a quattro. Conosciamo la Juventus, non molla mai, sicuramente è un campionato che può regalarci sorprese.

Il mio nome come CT dopo l’eliminazione? È normale, la mia storia parla di questo: ci sono anche altri campioni ma al netto del ruolo di ct, che mi ha fatto piacere, non si può puntare su un uomo ma su un sistema che fallisce da troppi anni. Però non ho sentito nessuno.

Lo scudetto degli allenatori? Italiano sta facendo bene con una squadra che doveva riprendere risultati importanti come la Fiorentina. I quattro davanti stanno peccando, Italiano è quello più efficace“.

Foto: Twitter Cannavaro