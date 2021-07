Cannavaro: “La forza di questa Nazionale è il gruppo, come nel 2006. E poi gioca bene”

Intervistato da Sky Sport, l’ex difensore della Nazionale, ex Pallone d’Oro del 2006, Fabio Cannavaro, ha parlato di questa Italia che ha raggiunto la semifinale di Euro 2020 e ha analizzato la analogie con quella che vinse i Mondiali del 2006.

Queste le sue parole: “Sono felicissimo per questa Nazionale. Stanno facendo un lavoro strepitoso e ne siamo davvero felici. Vincere non è solo un sogno, l’obiettivo è difficile ma alla portata. Analogie col 2006? In tutte le nazionali a cui ho partecipato la nostra forza è sempre stata il gruppo. Mancini è stato bravo in questo, costruire un grande gruppo, di ragazzi che si stimano e si rispettano e inoltre fa giocare bene la squadra. Questa è una Nazionale che ci fa divertire, che gioca un bel calcio, voltato all’attacco e che può davvero togliersi grandi soddisfazioni”.

Foto: Twitter personale