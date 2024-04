Cannavaro: “Il Napoli campione d’Italia non può fare figuracce. Senza Europa è un fallimento totale”

Fabio Cannavaro ha commentato la negativa stagione del Napoli, culminata con la brutta sconfitta interna contro l’Atalanta. “Quella con l’Atalanta è una sconfitta che lascia il segno. Prima e dopo la sosta per le Nazionali, sono le partite più complicate per chi ha dei problemi come li ha il Napoli. Ed è l’aspetto mentale quello su cui bisognava lavorare di più. Ho visto una squadra scarica, molle, c’era rassegnazione”, ha detto l’ex difensore a Il Mattino. Sul finale di stagione: “Il Napoli campione d’Italia figuracce non le può fare. Deve trovare un posto anche in Europa, pure se non è la Champions, ma la porta di servizio, Altrimenti sarebbe un fallimento totale”.

Foto: Twitter Cannavaro