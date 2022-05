Cannavaro esclama: “Alla Juventus ho capito la differenza fra giocare e vincere”

Ai microfoni di Radio Deejay è intervenuto Fabio Cannavaro il quale ha raccontato cosa significa essere un calciatore della Juventus, dove ha militato dal 2004: “La Juve la odi o la ami . Per me è stata una fortuna perché ho capito la differenza tra giocare e vincere. Sai che ogni domenica è una battaglia, su ogni campo ti riempiono di parole, ti lanciano uova e bottiglie. Vai in campo e lotti contro tutti”

FOTO: Twitter Personale