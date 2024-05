Cannavaro: “E’ importante acquisire una mentalità vincente”

Il tecnico dell’Udinese Fabio Cannavaro, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match al Via del Mare: “Sono convinto che abbiamo la possibilità di raggiungere l’obiettivo, stiamo lavorando bene e dobbiamo acquisire coraggio e consapevolezza dei nostri mezzi. E’ importante acquisire una mentalità vincente, tale da ricordarci che si scende in campo per noi stessi, per le nostre famiglie, per onorare il nostro lavoro, ma anche e soprattutto per i tifosi. Posso assicurare che l’Udinese di Cannavaro darà il massimo fino alla fine, a prescindere dal risultato e anche se in alcune fasi della gara le cose non dovessero andare bene”.

Foto: Cannavaro Twitter ufficiale