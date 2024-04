Cannavaro: “Dobbiamo ridurre gli errori. C’è nervosismo. I ragazzi devono stare tranquilli. Sto lavorando sulla testa”

Fabio Cannavaro, allenatore dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta nei minuti finali con la Roma, al suo esordio come allenatore in Serie A.

Queste le sue parole: “Sicuramente anche in venti minuti è venuto fuori che c’è del nervosismo, ci sono disattenzioni che si pagano. L’ho detto che devono stare tranquilli, se li mando in campo e sbagliano la colpa non è loro, ma mia, normale che se sei in questa situazione vuol dire che commettiamo tanti errori. Da due giorni fa in poi sto cercando di limitare questi errori che costano caro”.

La marcatura a zona sui piazzati verrà mantenuta? “Si può cambiare, nei due giorni ho cambiato poco, anche perchè non avevo tempo, normale che se c’è continuità di errori da un certo punto di vista si può cambiare. Se uno vuole limitare i danni si può provare qualcosa di diverso, valuteremo tutto, non possiamo lasciare nulla al caso”.

I ragazzi come li ha visti in questi giorni? “Li ho visti concentrati, sereni, sul pezzo, poi però arrivano errori, preferisco magari vederli sul pezzo in campo. E’ un periodo in cui non va neanche nulla bene, dobbiamo riuscire a metterci un freno. Ho già iniziato a parlare con tanti di loro, a capire le cose, a ridurre gli errori, sarebbe un segnale importante”.

Con il Bologna potremmo vedere due punte? “Sulla carta ci danno tutti perdenti a Bologna, penso che una squadra al di là di quanti attaccanti mette in campo deve avere degli equilibri, delle certezze, poi è normale che si possono fare letture diverse, però ad oggi sinceramente ancora non ho pensato a questa soluzione”.

Foto: twitter personale