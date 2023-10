Cannavaro: “Difficile per chiunque subentrare a Spalletti. Ma Garcia ne verrà fuori”

Fabio Cannavaro, ex capitano della Nazionale e allenatore, tra le ultime esperienze a Benevento, ha parlato a TV Play soffermandosi sul momento difficile in casa Napoli.

Queste le sue parole: “Sicuramente è un momento difficile, dove non si non si riesce a trovare la continuità. Sono arrivate delle sconfitte inaspettate, però la squadra resta forte e competitiva, quindi sicuramente troveranno il modo di venirne fuori”.

Su Garcia: “Sicuramente non mi aspettavo tutte queste difficoltà, ma il fatto che sia venuto dopo Spalletti può essere un problema, perché il mister comunque ha tanta esperienza, ha dimostrato il suo valore, ha vinto un campionato, e quando si vince il campionato e arriva un allenatore nuovo è sempre più complicato. Però come ho detto prima la squadra resta forte e vediamo come ne verranno fuori”.