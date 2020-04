Fabio Cannavaro, durante una diretta Instagram, ha confessato che avrebbe voluto portare Alejando Gomez in Cina. Il Pallone d’Oro 2006 e ora allenatore del Guangzhou Evergrande ha parlato direttamente col Papu: “Ti volevo portare in Cina con me. Però alla fine devi essere contento e lo sono anch’io per te. Lavori in una società seria, che ti permette di giocare a certi livelli”.