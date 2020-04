Cannavaro: “Compravo i calzini a Thuram. Il mio sogno? Allenare il Real e la Nazionale”

Fabio Cannavaro, intervenuto durante una diretta Instagram con Alessandro Nesta, ha raccontato un divertente aneddoto sugli anni in cui era compagno di squadra di Lilian Thuram: “La prima settimana gli dissi ‘Lillian, il calzino bianco non va bene. Cerca di metterlo scuro’. Ma lui si presentò con i calzini corti. Allora, dopo 15 giorni gli andai a comprare il pacco da 12 di calzini lunghi e gli dissi di indossare quelli (ride, ndr)”. Lo stesso Cannavaro, intervistato dal ‘Madrilista Real’, ha parlato così del suo sogno nel cassetto: “Ho iniziato a lavorare come allenatore sognando un giorno di allenare un club come il Real Madrid. Bisogna pensare in grande, quindi il Real Madrid e la nazionale italiana”.

Foto: Yibada