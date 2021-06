Cannavaro: “Belgio tra le favorite per la vittoria finale. Si deve fermare Lukaku, ecco come si può battere”

Fabio Cannavaro, ex difensore e capitano della Nazionale italiana del 2006 che vinse il Mondiale, si è soffermata sull’Italia che sarà protagonista dei quarti di finale contro il Belgio. Ecco le parole del tecnico del Guangzhou. “Come si ferma Lukaku? Chiellini e Bonucci hanno mostrato già in campionato che Lukaku si può fermare, ma anche Acerbi sa fare il suo. Però devono funzionare le marcature preventive e più avanti il filtro di Jorginho e degli altri centrocampisti, se no tutto rischia di complicarsi. Questo non è il Belgio che abbiamo affrontato nel 2016,ma un gruppo al pieno della maturazione, tra le favorite per la vittoria finale. Assenza De Bruyne e Hazard? Quella sarebbe già una bella fortuna, senza ipocrisia. Ma sarebbe sbagliato preparare la gara partendo da quelle assenze. La strategia la deciderà Mancini. Con l’Austria abbiamo pagato un po’ la fisicità avversaria, ma per fortuna negli ultimi 20 metri non erano molto pericolosi. Nelle difficoltà il nostro c.t. ha mostrato di avere le idee chiare e i cambi hanno risolto la sfida. Ecco, ogni azzurro deve essere mentalmente pronto, consapevole che un minuto in un Europeo vale 10 partite di Serie A”.

FOTO: Twitter Euro2020