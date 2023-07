Cannavaro: “Barella e Frattesi sono due aeroplani per decollare”

Fabio Cannavaro alla Gazzetta dello Sport ha parlato dell’Inter e del suo mercato. Ecco le parole dell’ex difensore: “Frattesi non ha le caratteristiche di Brozovic, ma con Barella hai due aeroplani per decollare. In mezzo Calhanoglu ha personalità. E Asslani può crescere”.

Foto: Cannavaro Twitter ufficiale