Cañizares si scaglia contro Mourinho: “Non conosce educazione e sportività”

La Roma è uscita sconfitta dalla finale di Europa League contro il Siviglia. Prima finale europea persa per José Mourinho che ha avuto una forte reazione nei confronti dell’arbitro Taylor nel post partita. Sull’accaduto si è espresso anche Santiago Cañizares, ex portiere del Valencia, che non ha usato mezzi termini: “Mourinho è un grande allenatore che porta al successo le squadre, ma non conosce educazione, principi o sportività. Ha atteggiamenti che fanno pena e poi regala la medaglia perché dice che non gli piacciono le medaglie d’argento. Io ho raggiunto due finali di Champions League e le ho perse, ma altri erano a guardarle da casa. Questo ci aiuta a valorizzare il resto degli allenatori. Il suo comportamento non è assolutamente un esempio per i giovani. Detto ciò, rimane comunque un ottimo allenatore”.

Foto: The Sun