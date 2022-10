Cañizares: “Pallone d’Oro? I portieri sono sottostimati. Courtois sarebbe dovuto essere sul podio”

Come ormai noto, il Pallone d’Oro 2022 è finito tra le mani del centravanti del Real Madrid, Karim Benzema. Sulla logica dei voti, però, in un’intervista a Marca è intervenuto l’ex portiere dei blancos e del Valencia, Santiago Cañizares, ripercorrendo le parole di qualche giorno fa di Courtois secondo cui per un portiere è impossibile vincere il Pallone d’Oro: “Tutto sembra indicare che chi fa quel ruolo non è in grado di brillare come gli altri. Non discuto il premio a Benzema, però i portieri sono sottostimati dall’opinione mediatica. Diamo al Pallone d’Oro l’importanza che merita, non crediamo che sia la Bibbia del calcio. È giusto che lo vinca Benzema, ma non ricordo così tanta influenza di un portiere in una competizione e quindi Courtois sarebbe dovuto essere almeno sul podio. Non c’è giustizia sportiva in questo premio. Non conosco nessuna squadra, qualunque essa sia, che abbia vinto titoli, senza un grande portiere dietro”.

Foto: the Sun