CANESTRELLI E QUEL SALTO TRIPLO

Esordio indimenticabile quello di Simone Canestrelli con la Nazionale italiana Under 21. Classe 2000, il giocatore, di proprietà dell’Empoli, ma in prestito a Crotone in Serie B, ha bagnato il suo debutto con una tripletta.

Gol tutti di testa su calcio piazzato nella ripresa in 10 minuti, che hanno consentito alla Nazionale Under 21 di vincere l’amichevole con la Romania, che conduceva 2-0. Esordio che poteva trasformarsi in un incubo, il suo, visto che a sbloccare la gara era stato un suo autogol. Ma la determinazione e la voglia di non mollare hanno fatto sì che il ragazzo nella ripresa si riscattasse con gli interessi. Un triplo salto ha ribaltato la gara sul 4-2, 3 gol, frutto di uno schema ben provato da Nicolato. Segnare 3 gol all’esordio è roba da pochi eletti, neanche un attaccante ci riesce, figuriamoci un difensore, all’occorrenza anche mediano.

Infatti, Canestrelli nasce come difensore centrale, ma in Serie B, al Crotone, ha giocato spesso davanti alla difesa. Lo stesso Nicolato nell’amichevole d’esordio lo ha provato in entrambe le posizioni.

Ad ogni modo, si tratta di un giocatore con il vizio del goal, sfruttando le sue qualità sul gioco aereo. Canestrelli è cresciuto nell’Empoli, società che detiene ancora il suo cartellino e che ieri ha fatto esordire ben 3 giocatori in Under 21. Per lui, prima ottime annate in Under 17 e Primavera. Nell’estate 2019, il prestito all’Albinoleffe in Serie C, dove rimane ben due stagioni.

Stagioni che gli consentono di crescere sotto tutti i punti di vista. Canestrelli colleziona ben 73 presenze in Lega Pro, compresi i playoff, segnando 3 gol e mettendo a referto 3 assist. E’ stato tra i protagonisti della grande stagione dell’Albinoleffe l’anno scorso, fermatasi in semifinale playoff Serie C contro ogni pronostico.

In estate, l’Empoli decide che il ragazzo è pronto per il salto di categoria e lo gira al Crotone, in Serie B. Club ambizioso, che vuole tornare in massima serie, ma al momento partito malissimo in campionato. Tra le note liete, proprio Canestrelli, che ha giocato praticamente sempre, collezionando 10 presenze e segnando anche due gol. Per l’esattezza, una doppietta, lo scorso 2 ottobre, nel 2-2 contro l’Ascoli.

Giusta la chiamata di Nicolato, che non lo ha utilizzato per la gara di qualificazione agli Europei ma lo ha buttato nella mischia nell’amichevole, insieme a tanti altri esordienti. E la risposta è stata più che positiva, come sottolineato da un sorriso smagliante del CT a fine gara, come poche volte si era visto. Infatti, sono arrivate tante note liete in questa amichevole, tanti giovani che possono dire la loro e mettere in difficoltà il CT nelle scelte. E tra questi c’è anche Simone Canestrelli, pronto a spiccare il volo come nei tre gol segnati al debutto.

Foto: Twitter Azzurri