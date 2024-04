Candreva: “Un punto che non serve a nulla. Non siamo stati all’altezza del campionato. Le altre vanno piano, noi però in retromarcia”

Antonio Candreva, capitano della Salernitana, ha parlato a Dazn dopo la gara pareggiata con il Sassuolo.

Queste le sue parole: “Un pareggio che non vale a niente, lascia rammarico. Potevamo fare di più in questa stagione, non siamo stati all’altezza, c’è solo da lavorare e chiedere scusa a questa piazza. Dobbiamo finire il campionato con dignità per noi e per la nostra gente, ora recupereremo e prepareremo la sfida di Roma”.

Qual è la cosa che più ti lascia l’amaro in bocca? “E’ come se questo campionato ci stava aspettando, le altre non vanno forte. Noi siamo andati con la retromarcia, era un campionato alla nostra portata. Non conta niente vedere ciò che abbiamo fatto, bisogna pensare solo a finire con dignità questa stagione”.

E’ diventato un conto alla rovescia da qui alla fine? “Durante le settimane lavoriamo ma non finiscono mai perché l’obiettivo da raggiungere ce lo siamo giocato. Bisogna chiedere scusa, non siamo stati all’altezza”.

Al tuo futuro ci pensi? “Non ancora, bisogna pensare a queste 7 partite che mancano, poi si vedrà”.

Foto: Instagram Salernitana