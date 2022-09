Candreva: “Sfavorito in partenza non c’è nessuno. Sarà dura, ma siamo pronti a tutto”

Intervenuto ai microfoni di Danz pochi minuti dalla sfida contro la Juventus, Antonio Candreva, ala della Salernitana, ha così presentato la sfida contro i bianconeri: “Sfavorito in partenza non c’è nessuno, affrontiamo una squadra fortissima e abbiamo preparato la partita in maniera giusta. Vogliamo giocarci la nostra partita, con umiltà. Bisogna fare una gara tosta con sacrificio, entusiasmo e coraggio perché affrontiamo una squadra fortissima. Sarà dura ma siamo pronti a tutto”.

Foto: sito Salernitana