Candreva: “Resto alla Salernitana. Vogliamo la salvezza, ci servono almeno 5 vittorie”

Antonio Candreva, in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere dello Sport, ha parlato del suo futuro e della lotta salvezza in cui è coinvolta la sua Salernitana: “Resto qui il prossimo anno, non ci sono dubbi. Noi vogliamo il bene della Salernitana, vogliamo restare in A. Mancano 15 partite al termine, dobbiamo fare almeno cinque vittorie. Dobbiamo ricreare quello che lo scorso anno ho provato da avversario e che abbiamo visto nella prima parte di questa stagione”.

Su Sousa: “Dobbiamo essere felici di avere un allenatore che insegna calcio perché vai in campo e sai quello che devi fare. Occorre tempo per assimilare certe cose, ma una vittoria ci permetterebbe di lavorare meglio durante la settimana”.

Foto: Salernitana Instagram