Candreva: “Per 50 minuti alla pari dell’Atalanta, ma non bastano. Bisogna stare sul pezzo fino alla fine”

Antonio Candreva, attaccante della Salernitana, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta con l’Atalanta.

Queste le sue parole: “Abbiamo giocato contro una squadra forte, qui faticano tutti. C’è stata la prestazione per 50′ poi quando prendi due gol ti sfaldi e abbiamo mollato. Rimane il rammarico per quei 50 minuti ma con queste squadre devi stare sul pezzo per tutta la partita”.

Come si stanno integrando i giovani “Quando non arrivano i risultati, circolano tante voci. Il campionato è duro, bisogna stare sul pezzo, non ci sono partite facili. Noi abbiamo dato una bella mano ai nuovi”.

Foto: Instagram Salernitana