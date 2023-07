Candreva: “Paulo Sousa ci ha trasmesso voglia ed entusiasmo. Ci siamo tolti tante soddisfazioni”

Antonio Candreva in conferenza stampa ha parlato del tecnico della Salernitana, Paulo Sousa e del suo metodo di lavoro che ha consentito alla squadra di svoltare nel girone di ritorno.

Queste le sue parole: “Il mister lavora bene sin dal primo giorno, ci ha trasmesso voglia e entusiasmo. Tutti avete visto la nostra seconda parte di stagione, ci siamo tolti grandi soddisfazioni e siamo riusciti a imporre il nostro gioco in casa e fuori a prescindere dall’avversario. Come ho detto prima non era facile salvarsi con 4 giornate d’anticipo e chiudere l’annata con relativa serenità. Siamo a sua disposizione, non c’è mai stata discussione”.

Foto: Instagram Salernitana