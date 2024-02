Candreva, la Serie A lo premia con il Goal of the Month di gennaio

Antonio Candreva ha vinto il premio Goal of the Month di gennaio. Il centrocampista della Salernitana ha ottenuto il riconoscimento dalla Lega Serie A grazie allo splendido tiro a giro, terminato all’incrocio dei pali, che ha permesso ai granata lo scorso 13 gennaio di portarsi avanti in casa del Napoli. La rete del giocatore ex Inter e Sampdoria è risultato il più votato dai tifosi sui canali social ufficiali di Lega Serie A.

Foto: Twitter Lega Serie A