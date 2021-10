Candreva, inizio stagione da top e la Samp se lo coccola

Tra i giocatori più in forma del momento in Serie A c’è sicuramente Antonio Candreva, protagonista con la maglia della Sampdoria di un fantastico inizio di stagione. Dopo le prime sette partite sono tre le reti messe a segno dall’esterno classe ’87, ultima in ordine di tempo quella favolosa contro l’Udinese del temporaneo 3-2 blucerchiato. Un giocatore totalmente rivitalizzato da D’Aversa che forte della fiducia del tecnico e dell’ambiente è diventato il perno fondamentale della squadra ligure. La maggior parte delle occasioni blucerchiate nascono dai piedi dell’ex Inter che a tratti sembra tornato il giocatore incontenibile dei tempi della Lazio. Ora servirà continuità di rendimento anche dopo la sosta, ma intanto la Sampdoria se lo coccola, specialmente dopo la perla di ieri pomeriggio che ha fatto alzare dal divano tutti gli appassionati di calcio.

FOTO: Twitter Samp